Umumkan Tur Dunia, Josh Groban Segera Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Josh Groban, mengumumkan tur dunia pertamanya dalam 10 tahun terakhir bertajuk GEMS World Tour 2026.

Tur yang menyambangi 21 kota itu akan dimulai di Honolulu dan kemudian singgah di Taipei, Singapura, Jakarta, Manila, Tokyo, Auckland, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Bahrain, Dubai, Dublin, London, Paris, Berlin, Frankfurt, dan Dusseldorf, sebelum ditutup di Amsterdam.

Rangkaian konser spesial bakal menampilkan produksi lintas karier yang menghadirkan lagu-lagu ikonis dari album Gems, semuanya dibawakan dengan vokal kuat dan ungkapan intim yang menjadi ciri khas penampilan live Josh Groban. .

Untuk pertunjukan di Jakarta, Indonesia, Josh Groban - Gems World Tour 2026 yang dipromotori oleh Color Asia Live akan digelar pada Minggu, 15 Februari 2026, di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom. Konser tersebut juga menghadirkan bintang tamu spesial Raisa.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live mengatakan mendatangkan Josh Groban ke Jakarta untuk Gems World Tour 2026 bersamaan dengan perayaan Valentine adalah Impian istimewa bagi pihaknya.

"Suaranya, karya seninya, dan kedekatan emosional yang dia bangun dengan penonton di seluruh dunia menjadikannya sosok artis yang sempurna untuk momen istimewa seperti ini. Kami sangat antusias dapat menghadirkan sebuah malam yang indah dan elegan, yang akan dikenang oleh para penggemar di Indonesia dengan penuh kesan," ungkap David Ananda.

Tiket untuk konser Josh Groban - Gems World Tour 2026 akan dijual dalam tiga tahap.

Artist Presale dibuka pada Rabu, 19 November 2025 pukul 10.00 WIB melalui situs resmi Josh Groban, memberikan akses awal bagi para penggemar untuk mengamankan kursi sebelum penjualan umum. Kemudian dilanjutkan dengan penawaran spesial eksklusif pada Kamis dan Jumat, 20-21 November 2025. Selanjutnya Penjualan untuk Umum (Public On-Sale) akan dimulai pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 10.00 WIB.