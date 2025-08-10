jpnn.com - "Good morning bro. Today is the beginning of the 19th year of your own revival in Tianjin in 2007".

Tiap tanggal 6 Agustus, pagi-pagi, Robert Lai kirim WA seperti itu. Dari Singapura. Atau dari Hong Kong. Dari mana saja.

Penulis saat menjalani perawatan sebelum dan sesudah operasi "Ganti Hati" di Tianjin, Tiongkok.--

Seharusnya saya memang berulang tahun tanggal 6 Agustus lalu. Yakni ulang tahun bisa hidup lagi untuk tahun ke-19.

Tanggal 6 Agustus 2007 adalah hari operasi ganti hati saya. Hati lama --yang penuh dengan kanker-- diganti hati baru: milik anak muda yang meninggal dunia mendadak. Itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Pertama di kota Tianjin.

Hati lama saya, tahun itu berumur 56 tahun. Hati baru yang menggantikannya, tahun itu, berumur 20 tahun. Maka Anda sudah tahu secara fisik, saat ini, saya sudah berumur 74 tahun. Tetapi hati saya baru berumur 39 tahun.

"And... today we remember the first atomic bomb dropped in Hiroshima 80 years ago," tulis Robert Lai di alenia kedua WA nya.

Ia sangat jengkel dengan perang. Dengan konflik. Dengan pertengkaran. Ia sedih kalau mendengar saya sedang bertengkar.