JPNN.com - Dahlan Iskan

Umur Pendek

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 22 September 2025 – 07:22 WIB
Umur Pendek - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - MENGHITUNG hari. Tidak sampai satu purnama, bahkan mungkin tinggal 15 hari lagi, Kementerian BUMN sudah almarhum.

Jangan-jangan justru sudah bubar saat saya masih di Syria. Hari ini saya terbang ke Suriah.

Kan, menteri BUMN-nya sudah dipindah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir. Semua pekerjaannya sudah pindah ke Danantara.

Baca Juga:

Satu-satunya tugas tinggal memegang saham satu lembar --bukan satu persen-- di perusahaan-perusahaan milik negara. Bahwa kemarin-kemarin belum bubar itu semata karena UU BUMN masih membunyikan nama kementerian itu.

Itu urusan mudah --untuk zaman Jokowi dan Prabowo. Membuat UU saja bisa dilakukan dengan sekali tiwikrama, apalagi hanya mengubahnya.

Maka UU BUMN harus diubah. Bukan pekerjaan berat, apalagi yang perlu diubah hanya lima pasal. Sehharusnya lima menit selesai.

Baca Juga:

Coba Anda perhatikan sidang-sidang DPR yang akan memproses perubahan UU BUMN yang belum lama diubah itu. Pasti serbakilat.

Prosesnya tentu dimulai dari presiden: kirim surat ke DPR.  Minta perubahan. Para ketua umum partai sudah lebih dulu diberi tahu. Mereka menginstruksikan fraksi masing-masing di DPR mengenai apa sikap partai: setuju memenuhi permintaan presiden.

