Unai Emery Buka Peluang Latih Timnas Indonesia, Apa Alasannya?

jpnn.com - Pelatih Aston Villa Unai Emery ternyata memiliki jawaban menarik andai suatu saat mendapat tawaran melatih Timnas Indonesia.

Juru taktik kelahiran 3 November 1971 itu mengaku tertarik apabila suatu hari dipercaya menangani Skuad Garuda.

Pria asal Hondarribia tersebut mengaku selalu menikmati tantangan dalam karier kepelatihannya sejak memulai perjalanan bersama Lorca Deportiva CF pada 2004.

"Saya selalu memiliki hasrat terhadap sepak bola, di mana pun saya berada dan dengan tim mana pun saya bekerja," ujar Emery.

Sejauh ini, Unai Emery mengaku bahagia melatih John McGinn dan kolega sejak bergabung pada 2022.

Kariernya bersama klub asal Birmingham itu juga terbilang sukses setelah mempersembahkan gelar UEFA Europa League 2025/26 seusai mengalahkan SC Freiburg dengan skor 3-0 di Istanbul.

"Saat ini saya sangat bahagia dengan posisi saya sekarang," ujar Emery.

Unai Emery memang sudah cukup akrab dengan Indonesia setelah beberapa kali membawa tim asuhannya menjalani laga pramusim di Tanah Air.