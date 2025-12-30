Undian ACL 2 Ditanggapi Tenang, Persib Bandung Fokus Hadapi Ratchaburi FC

Selasa, 30 Desember 2025 – 20:00 WIB

jpnn.com - Hasil undian babak 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 menempatkan Persib Bandung berhadapan dengan wakil Thailand Ratchaburi FC.

Sesuai agenda kompetisi, Persib dijadwalkan bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Na Muang pada 11 Februari 2026.

Leg kedua akan berlangsung sepekan kemudian di Bandung, sekaligus menjadi panggung krusial bagi Persib untuk menentukan nasib di kompetisi kasta kedua antarklub Asia tersebut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan menilai fase gugur selalu menghadirkan ujian berat tanpa pengecualian.

Menurutnya, semua tim yang lolos telah menunjukkan kualitas, sehingga Persib tidak boleh meremehkan lawan.

Namun, Adhitia menyoroti faktor perjalanan yang relatif menguntungkan. Dia menyebut jarak tempuh ke Thailand masih lebih ramah dibandingkan harus bertandang ke kawasan Asia Timur.

"Yang patut kami syukuri dari hasil undian ini ialah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea, misalnya."

"Apalagi, pada Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League, dengan empat pertandingan, termasuk laga tandang ke markas Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL Two," ucap Adhitia.