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Undian Fase Grup Campus League 2026 Seri Nasional Sektor Putri Kental Aroma Revans

Sabtu, 06 Juni 2026 – 13:40 WIB
Undian Fase Grup Campus League 2026 Seri Nasional Sektor Putri Kental Aroma Revans - JPNN.COM
Pertandingan final Campus League 2026 seri Jakarta antara Universitas Bina Nusantara melawan Universitas Pelita Harapan di UPH College, Karawaci. Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Undian fase grup Campus League 2026 seri Nasional sektor putri kental dengan aroma revans.

Juara seri Jakarta yaitu Universitas Bina Nusantara akan kembali berhadapan melawan Universitas Pelita Harapan di Grup C.

Pada pertemuan sebelumnya, Binus mampu menjadi jawara seusai mengalahkan UPH di hadapan publik sendiri dengan skor 47-37.

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Manajer UPH Dea Lasmaria Simanjuntak percaya diri menatap laga ulangan final setor putri mengingat Campus League 2026 seri nasional akan digelar di kandang sendiri.

Terlebih, tim berjuluk Eagles itu sudah melakukan persiapan matang untuk bisa mewujudkan mengawinkan gelar dari sektor putra serta putri.

“Kami mengincar gelar juara di sektor putri pada seri nasional. Kami akan memberikan yang terbaik untuk menjadi juara,” ujar Dea.

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Selain Binus dan UPH, Grup C juga akan diramaikan dengan persaingan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Universitas Parahyangan Bandung.

Adapun Grup D bakal diisi oleh Universitas Surabaya, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Ciputra Makassar, dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Undian babak fase grup Campus League 2026 seri nasional sektor putri bakal kental dengan aroma revans antara Binus dengan UPH

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TAGS   Campus League 2026  Campus League  Turnamen Basket  turnamen basket kampus 
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