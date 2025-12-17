UNERD, Sepatu Lokal Asal Pasuruan yang Mencoba Menembus Pasar Jepang

Rabu, 17 Desember 2025 – 19:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand sepatu lokal asal Pasuruan, Jawa Timur UNERD terus memperkuat posisinya di industri alas kaki nasional.

Berdiri pada 2020, UNERD menghadirkan produk yang relevan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia.

UNERD mencatatkan pencapaian signifikan dengan total penjualan lebih dari 600.000 pasang hingga 2025.

Owner UNERD Footwear Yoseph Putera Soesanto mengatakan dia memang mengembangkan produk ke dalam tiga kategori utama, yakni lifestyle, performance dan Women.

Ketiga kategori tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang beragam, mulai dari aktivitas harian, olahraga hingga gaya hidup perempuan modern tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan, desain, dan harga yang kompetitif.

“Sejumlah artikel UNERD tercatat sebagai produk best selling dan menjadi favorit konsumen, di antaranya Fly Racer, DHigh V2, Thera Active Recovery Sandal & Slides serta Swift Move,” ungkap Yoseph dikutip, Rabu (17/12).

Di samping itu, UNERD mencetak prestasi tersendiri dengan menempati peringkat pertama produk sandal terlaris di Shopee pada April 2025, mengungguli brand internasional, Crocs.

Memiliki rentang harga rata-rata dikisaran Rp 300.000 - Rp 500.000, UNERD berupaya menghadirkan produk berkualitas yang tetap mudah diakses oleh pasar Indonesia.