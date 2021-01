Unggah Foto Salat dengan Syekh Ali Jaber, Deddy Corbuzier: Will be Miss You

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier turut berduka atas meninggalnya Syekh Ali Jaber di RS Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta pada hari ini, Kamis (14/1).

Lewat akun Instagram miliknya, Deddy mengunggah foto kenangan saat diimami salat oleh Syekh Ali.

Tak banyak kata yang dituliskan Deddy untuk mengenang sosok Syekh Ali Jaber.

Yang jelas kini pria 44 tahun itu sudah tidak merasakan kesakitan lagi.

Deddy mengatakan sosok Syekh Ali Jaber akan dirindukan.

“Innalillahi wa innalillahi rojiun @syekh.alijaber There is no hurting, no suffering, and no pain in Heaven. Will be miss you (Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, dan tidak ada rasa sakit di Surga. Kami akan merindukanmu),” tulis Deddy.

Unggahan foto tersebut turut dikomentari rekan artis dan warganet yang juga merasa kehilangan sosok Syekh Ali Jaber.(chi/jpnn)



