Ungkap Alasan Menikah Lagi, Anji Bicara Soal Wasiat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji Manji menyampaikan curahan hati setelah resmi menikah dengan Dena Desy.

Dia menjelaskan, pernikahannya merupakan salah satu bentuk menjalankan wasiat dari ibunda, Siti Sundari yang berpulang 26 Maret 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anji melalui akun miliknya di Instagram.

"Menjalankan Wasiat. 2 hari sebelum berpulang, Mama bilang 'Segerakanlah menikah dengan Desy'. Beberapa jam sebelum berpulang pun, Mama bicara sama Mas @lukitoyusup, personal assistant saya, supaya saya segera menikah," ungkap Anji, Senin (25/5).

"Sebenarnya, Mama adalah salah satu model MV lagu baru saya, KAU. Tapi takdir berkata lain, mama berpulang 3 hari sebelum tanggal shooting. Jadi selain menemukan tempat pulang, pernikahan dengan @desyskalit adalah menjalankan wasiat," sambungnya.

Anji mengatakan bahwa pernikahan dengan Dena Desy digelar secara tertutup.

Akan tetapi, hari bahagia mantan vokalis Drive tersebut tetap disebarluaskan oleh rekan yang hadir.

"Seharusnya sifatnya private, makanya diadakan di rumah. Bahkan dari keluarga besar, saya hanya mengundang Pakde (kakaknya Mama) untuk menjadi saksi. Saya tidak ada post apa pun. Namun apa daya, para sahabat yang datang tidak mampu menahan keinginan untuk membagikan kabar bahagia ini. Terjadilah," jelas pelantun Dia itu.