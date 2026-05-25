Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ungkap Alasan Menikah Lagi, Anji Bicara Soal Wasiat

Senin, 25 Mei 2026 – 13:53 WIB
Ungkap Alasan Menikah Lagi, Anji Bicara Soal Wasiat - JPNN.COM
Anji dan Dena Desy saat ziarah ke makam ibunda. Foto: Instagram/duniamanji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji Manji menyampaikan curahan hati setelah resmi menikah dengan Dena Desy.

Dia menjelaskan, pernikahannya merupakan salah satu bentuk menjalankan wasiat dari ibunda, Siti Sundari yang berpulang 26 Maret 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anji melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

"Menjalankan Wasiat. 2 hari sebelum berpulang, Mama bilang 'Segerakanlah menikah dengan Desy'. Beberapa jam sebelum berpulang pun, Mama bicara sama Mas @lukitoyusup, personal assistant saya, supaya saya segera menikah," ungkap Anji, Senin (25/5).

"Sebenarnya, Mama adalah salah satu model MV lagu baru saya, KAU. Tapi takdir berkata lain, mama berpulang 3 hari sebelum tanggal shooting. Jadi selain menemukan tempat pulang, pernikahan dengan @desyskalit adalah menjalankan wasiat," sambungnya.

Anji mengatakan bahwa pernikahan dengan Dena Desy digelar secara tertutup.

Baca Juga:

Akan tetapi, hari bahagia mantan vokalis Drive tersebut tetap disebarluaskan oleh rekan yang hadir.

"Seharusnya sifatnya private, makanya diadakan di rumah. Bahkan dari keluarga besar, saya hanya mengundang Pakde (kakaknya Mama) untuk menjadi saksi. Saya tidak ada post apa pun. Namun apa daya, para sahabat yang datang tidak mampu menahan keinginan untuk membagikan kabar bahagia ini. Terjadilah," jelas pelantun Dia itu.

Penyanyi Anji Manji menyampaikan curahan hati setelah resmi menikah dengan Dena Desy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anji  anji manji  ibunda anji  Anji nikah lagi 
BERITA ANJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp