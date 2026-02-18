Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Ungkap Hasil Sidang Tanpa Aduan, MKD Klaim Seleksi Adies Kadir Tak Melanggar Etik

Rabu, 18 Februari 2026 – 14:11 WIB
Ungkap Hasil Sidang Tanpa Aduan, MKD Klaim Seleksi Adies Kadir Tak Melanggar Etik - JPNN.COM
Konferensi pers yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2) ini membeberkan hasil sidang tanpa aduan terhadap status Adies Kadir yang telah disahkan DPR RI sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan legislatif.

Hasilnya, MKD dalam amar putusan menyebut peoses seleksi Adies sebagai hakim konstitusi tak melanggar etik.

"Tidak ditemukannya pelanggaran etik dalam proses uji kepatuhan dan kelayakan serta pemilihan Adies Kadir," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat konferensi pers terkait status Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Baca Juga:

MKD dalam putusannya juga menyatakan uji kepatutan dan kelayakan Adies sebagai hakim konstitusi sesuai aturan dan tak menerabas undang-undang.

"Uji kepatutan dan kelayakan atas pencalonan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI sesuai dengan Undang-Undang MD3 serta Peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik," kata Dek Gam.

Dia mengatakan proses seleksi terhadap Adies sebagai hakim konstitusi dilakukan setelah DPR menerima surat pemberitahuan terkait penugasan lain Innosentius Samsul.

Baca Juga:

Adapun, Innosentius Samsul sebelumnya menjadi figur yang disahkan DPR RI menggantikan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi.

"Diawali dengan adanya surat pemberitahuan bahwa Innosentius Samsul selaku calon hakim MK yang dipilih berdasarkan rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Agustus tahun 2025 mendapatkan penugasan lain," ujar Dek Gam.

MKD mengeklaim proses seleksi terhadap Adies Kadir sebagai hakim konstitusi tak melanggar sisi etik dan menerabas undang-undang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MKD  Adies Kadir  DPR  Hakim MK 
BERITA MKD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp