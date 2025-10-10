Ungkap Janji Manis ke Amanda Manopo, Kenny Austin: Cinta & Kasih Sayang Aku Enggak Akan Pernah Habis

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Amanda Manopo. Pasalnya, dia baru saja dinikahi oleh kekasihnya, Kenny Austin.

Momen bahagia mereka dibagikan oleh orang-orang terdekat pasangan tersebut. Salah satunya oleh Amanda Zevannya.

Dalam Instagram story-nya, Amanda Zevannya membagikan video yang menampilkan Kenny Austin tengah mengucapkan janji tulus dan romantisnya kepada Amanda Manopo.

"Cinta aku dan kasih sayang aku enggak akan pernah habis. Aku berjanji akan selalu menjadi tempat berlabuh kamu yang aman, dan akan selalu melindungi kamu dalam keadaan apa pun," ujar Kenny Austin dalam video yang diunggah Amanda Zevannya melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (10/10).

Kenny Austin juga menuturkan keinginnya untuk selalu menjadi sumber ketenangan dan memberikan cinta kepada sang istri, agar mereka dapat membangun masa depan bersama.

"Memberi kamu rasa damai, cinta yang kamu butuhkan agar bisa mengejar mimpi bersama," tuturnya.

Kemudian, pria 33 tahun tersebut juga menyampaikan soal dirinya yang akan selalu ada di sisi Amanda Manopo.

Bagi Kenny Austin, perempuan 25 tahun tersebut merupakan sosok yang diinginkannya dalam hidupnya.