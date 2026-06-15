Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah berbagai polemik yang menyeret keluarganya, Ruben Onsu mengaku memiliki satu harapan sederhana, yakni bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

Presenter ternama itu mengatakan komunikasi dengan anak-anak masih berjalan hingga saat ini meski belum berlangsung secara intens.

Menurut Ruben, dia masih berkomunikasi melalui pesan singkat dan sesekali saling bertukar kabar.

Namun, yang paling diinginkannya saat ini adalah bertemu secara langsung dengan anak-anaknya tanpa kehadiran pihak lain.

Dia mengaku merindukan momen kebersamaan yang lebih intim agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya.

"Yang saya inginkan adalah bertemu sama anak-anak hanya saya dan anak-anak saya," kata Ruben, dkutip dari kanal HepiNews di YouTube, Minggu (14/6).

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Ruben menilai kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk bisa diselesaikan dengan baik.

Karena itu, ia memilih tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh keadaan.