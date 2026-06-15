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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak

Senin, 15 Juni 2026 – 04:35 WIB
Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instragram @ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah berbagai polemik yang menyeret keluarganya, Ruben Onsu mengaku memiliki satu harapan sederhana, yakni bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

Presenter ternama itu mengatakan komunikasi dengan anak-anak masih berjalan hingga saat ini meski belum berlangsung secara intens.

Menurut Ruben, dia masih berkomunikasi melalui pesan singkat dan sesekali saling bertukar kabar.

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Namun, yang paling diinginkannya saat ini adalah bertemu secara langsung dengan anak-anaknya tanpa kehadiran pihak lain.

Dia mengaku merindukan momen kebersamaan yang lebih intim agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya.

"Yang saya inginkan adalah bertemu sama anak-anak hanya saya dan anak-anak saya," kata Ruben, dkutip dari kanal HepiNews di YouTube, Minggu (14/6).

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Ruben menilai kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk bisa diselesaikan dengan baik.

Karena itu, ia memilih tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Ruben Onsu mengaku hanya ingin bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

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TAGS   Ruben Onsu  Anak Ruben Onsu  Sarwendah  Perceraian artis 
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