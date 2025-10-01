Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ungkap Kelemahan Pelaksanaan MBG, Irma Singgung Tata Kelola dan Regulasi

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Ungkap Kelemahan Pelaksanaan MBG, Irma Singgung Tata Kelola dan Regulasi - JPNN.COM
Politikus yang juga pemerhati pertanian Irma Suryani Chaniago atau Uni Irma. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyebut tata kelola dan regulasi menjadi kelamahan terbesar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tata kelola dan regulasi, yang sampai hari ini masih abu-abu dan itu menjadi kelemahan mendasar dalam pelaksanaan makan bergizi gratis," ujar dia pada rapat kerja Komisi IX dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Legislator fraksi NasDem itu mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang bakal meneken Perpres terkait tata kelola program MBG.

Baca Juga:

Dia mengatakan Kemenkes dan BPOM ikut terlibat mengurusi MBG demi menekan kasus keracunan.

"Perpres ini penting karena terkait dengan payung hukum yang akan menjadikan dasar Kekenkes dan BPOM ini bisa melakukan kerja di daerah, tanpa itu nothing semuanya," kata Irma.

Selain tata kelola dan regulasi, dia juga menyoroti persoalan anggaran yang bisa diperhatikan mengurusi progran MBG.

Baca Juga:

Irma menilai Kemenkes, BGN, dan BPOM perlu diberikan anggaran yang sesuai dalam mengawal program MBG. 

"Jadi, anggarannya ada dibikin itu harus terdistribusi ketiga institusi ini, karena BGN tidak bisa kerja sendiri," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyebut dua hal ini menjadi kelamahan terbesar dalam pelaksanaan MBG. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  Irma Suryani Chaniago  makan bergizi gratis  BGN 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp