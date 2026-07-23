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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ungkap Kematian Brigadir EWS, Polda Jambi Periksa Maraton 13 Saksi

Kamis, 23 Juli 2026 – 21:48 WIB
Ungkap Kematian Brigadir EWS, Polda Jambi Periksa Maraton 13 Saksi - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji. (ANTARA/Nanang Mairiadi)

jpnn.com, JAMBI - Polda Jambi memeriksa maraton 13 saksi untuk mengungkap misteri penyebab kematian personel Polres Tanjung Jabung Timur, Brigadir EWS.

Pemeriksaan para saksi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji, di Jambi, Kamis (23/7).

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

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Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jambi Kombes Erlan Munaji di Jambi, Kamis, mengatakan dari 13 saksi tersebut, lima di antaranya merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur, sedangkan delapan lainnya berasal dari kalangan sipil.

"Dari ke-13 saksi yang sudah diperiksa tim penyidik Polda terdapat lima anggota Polres Tanjabtim, sedangkan sisanya dari kalangan warga sipil," kata Erlan.

Delapan saksi dari kalangan sipil terdiri atas pihak keluarga, dokter, dan tetangga rumah kos tempat Brigadir EWS ditemukan meninggal dunia.

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Erlan mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi. Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kita tunggu hasilnya karena proses pemeriksaan masih berlanjut secara maraton dan penyelidikan kasus tersebut menjadi perhatian serius serta mendapat atensi dari Mabes Polri," ujarnya.

Polda Jambi memeriksa maraton 13 saksi untuk mengungkap misteri penyebab kematian personel Polres Tanjung Jabung Timur, Brigadir EWS.

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TAGS   kematian Brigadir EWS  Polda Jambi  Polres Tanjung Jabung Timur  Kasus kematian Brigadir EWS 
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