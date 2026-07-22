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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ungkap Kenangan Dengan Temon, Abdel: Semuanya Berkesan

Rabu, 22 Juli 2026 – 05:30 WIB
Ungkap Kenangan Dengan Temon, Abdel: Semuanya Berkesan - JPNN.COM
Abdel dan Temon. Foto: Instagram/abdelachrian

jpnn.com - Komedian Abdel Achrian mengungkapkan kenangan yang paling berkesan dengan mendiang Temon.

Baginya, sulit untuk memilih satu atau dua memori tertentu yang dianggap paling berkesan.

Setiap detik yang dihabiskan bersama sahabat seperjuangannya itu memiliki kesan tersendiri.

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Pasalnya, persahabatan mereka tak hanya terjalin di dunia pekerjaan semata.

Pria 55 tahun tersebut mengatakan, mereka juga dekat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau ditanya yang berkesan kayaknya semua kenangan sama Temon tuh berkesan ya, karena memang kami awal-awal juga apa namanya rintis kerjaan ini bareng, terus pertemanan juga bukan cuma di kerjaan, pertemanan di apa sehari-hari juga," ujar Abdel Achrian di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

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"Kalau kami bertemu sering berdua, jadi kenangannya semuanya sama-sama berkesan, enggak ada yang enggak ada yang terlalu lalu banget begitu, semuanya berkesan semua," sambungnya.

Selain kebersamaan yang hangat, dia pun mengenang sosok almarhum Temon sebagai pribadi yang selalu membawa keceriaan.

Komedian Abdel Achrian mengungkapkan kenangan yang paling berkesan dengan mendiang Temon.

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TAGS   Temon  Abdel  Komedian  Temon meninggal dunia 
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