Ungkap Kenangan Tak Terlupakan bersama Vidi Aldiano, Jessica Mila: Saat Aku Wedding, Dia...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Mila mengungkapkan kenangan yang paling tak terlupakan bersama mendiang sahabatnya, Vidi Aldiano.

Momen itu ternyata terjadi di hari pernikahannya dengan sang suami, Yakup Hasibuan.

"Yang enggak akan mungkin aku lupa adalah waktu saat aku wedding, memang sudah janji untuk Vidi yang nyanyi di first dance aku," ujar Jessica Mila di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Jessica Mila menyebut bahwa menjelang hari pernikahannya itu, kondisi kesehatan Vidi Aldiano sempat menurun.

Melihat kondisi sahabatnya itu, pemain film Imperfect tersebut lantas ingin Vidi Aldiano beristirahat saja.

"Terus saat itu tiba-tiba kayaknya Vidi agak drop kesehatannya ya. Jadi kami izin untuk Vidi enggak usah nyanyi," kata Jessica Mila.

Namun, pelantun 'Nuansa Bening' itu tetap bersikeras menyumbangkan suara emasnya untuk momen first dance Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

Menurutnya, sahabatnya itu tetap tampil dengan baik dan memukau, meski kondisinya kala itu sedang menurun.