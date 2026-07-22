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JPNN.com - Entertainment - Film

Ungkap Kisah Emosional, Operasi Pesta Copet Rilis Trailer Terbaru

Rabu, 22 Juli 2026 – 19:19 WIB
Ungkap Kisah Emosional, Operasi Pesta Copet Rilis Trailer Terbaru - JPNN.COM
Peluncuran trailer terbaru film Operasi Pesta Copet di XXI Plaza Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Operasi Pesta Copet, persembahan terbaru dari Imajinari karya debut sutradara Edy Khemod, merilis official trailer terbaru.

Trailer menampilkan kisah emosional di balik munculnya fenomena copet konser yang masih marak terjadi. Karena tekanan ekonomi, empat anak muda merencanakan aksi nekat: mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora.

Ijal, Adut, Tia, dan Melodi, tinggal di kawasan pinggiran kota, yang memaksa mereka tidak mendapat pekerjaan layak. Sementara biaya hidup terus meninggi, tapi mereka tidak pernah bisa mencicipi hidup cukup. Mencopet di konser bukanlah pilihan utama, dilakukan karena terpepet.

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Kisah itulah yang tersaji dalam official trailer terbaru Operasi Pesta Copet. Penonton diajak untuk mengenal kisah di balik aksi copet konser lewat kisah empat sahabat yang memilih menjadi keluarga di saat hidup tidak berjalan baik-baik saja.

Tidak hanya menggali sisi manusiawi, official trailer terbaru juga mengajak untuk selalu waspada dan terhindar dari aksi pencopetan di konser.

Operasi Pesta Copet dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Kristo Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan debut vokalis Sisitipsi, Fauzan Lubis.

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Film tersebut disutradarai oleh Edy Khemod, dengan produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbaal Ramadhan.

Operasi Pesta Copet sendiri sebelumnya memiliki title project Operasi Pesta Pora. Namun, dalam perkembangannya, film ini mengganti judulnya menjadi Operasi Pesta Copet karena pertumbuhan tentang ceritanya.

Film Operasi Pesta Copet, persembahan terbaru dari Imajinari karya debut sutradara Edy Khemod, merilis official trailer terbaru.

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TAGS   Operasi Pesta Copet  Film Operasi Pesta Copet  Operasi Pesta Pora  Imajinari  Iqbaal Ramadhan 
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