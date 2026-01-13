Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ungkap Kondisi Ammar Zoni, Dokter Kamelia: Turun 20 Kilogram

Selasa, 13 Januari 2026 – 10:10 WIB
Ammar Zoni bersiap menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni mengalami penurunan berat badan sejak berada di tahanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia saat berbincang dalam podcast milik Melaney Ricardo baru-baru ini.

Dia menjelaskan bahwa berat badan Ammar Zoni turun drastis selama menjalani masa penahanan.

"Turun 15 sampai 20 kilogram," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengaku dirinya pertama kali bertemu ketika Ammar Zoni masih gemuk.

Walau begitu, Dokter Kamelia tetap memuji penampilan mantan suami Irish Bella itu.

"Auranya itu memang aura bintang," lanjutnya.

Dalam momen tersebut, Dokter Kamelia pun mengungkap status hubungannya dengan Ammar Zoni.

