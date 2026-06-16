Ungkap Kondisi Haji Bolot, Rico Ceper Sebut Ada Perkembangan Baik

Selasa, 16 Juni 2026 – 19:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Selebritas Rico Ceper mengungkapkan kondisi terkini pelawak senior Haji Bolot.

Diketahui, Haji Bolot sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat serangan jantung.

Rico Ceper mengatakan bahwa kondisi pelawak 84 tahun itu sudah mulai membaik dan dalam keadaan sadar.

"Kemarin alhamdulillah ketemu keluarganya, Mak Haji istrinya Pak Haji Bolot, anak-anaknya juga di Rumah Sakit Fatmawati, ya. (Kondisinya) membaik, sadar, kesadaran cukup bagus, membaik," ujar Rico Ceper di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Dia mengatakan bahwa untuk sementara orang-orang yang ingin menjenguk masih dibatasi.

Rico Ceper mengatakan bahwa Haji Bolot juga belum bisa diajak berkomunikasi panjang seperti mengobrol.

"Kalau komunikasi ngobrol belum. Karena, kan, memang dibatasi sama perawat sama dokter, suster. Saya cuma, tadi juga ada pembatas kaca," tuturnya.

Semula dia hanya menjenguk Haji Bolot dari luar ruang perawatan.