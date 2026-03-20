Ungkap Momen Pertemuan Denada dan Ressa Rossano, Manajer: Itu Benar-Benar Indah Banget

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya bertemu dengan sang buah hati, Ressa Rizky Rossano, setelah polemik yang mewarnai keduanya.

Manajer Denada, Risna Ories mengungkapkan momen pertemuan sang penyanyi dan putra kandungnya itu.

Dia menyebut, pertemuan itu digelar di kawasan Jakarta Selatan, pada Kamis (19/3), dengan agenda berbuka puasa bersama.

Pertemuan itu tak hanya dihadiri oleh Denada, Ressa, dan dirinya, tetapi juga kakak dari Ressa, serta psikolog bernama Intan Erlita.

"Alhamdulillahnya Ressanya tetap mau bertemu dan sudah terealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kami bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran, buka puasa bersama," ujar Risna Ories di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (20/3).

Dia lantas menceritakan detik-detik Denada bertemu dengan Ressa Rossano.

Menurutnya, pelantun Pitik Gemoy itu tak kuasa menahan air mata tatkala melihat sang putra di hadapannya.

"Alhamdulillah ala kulli hal, itu Masyaallah banget, itu indah banget pertemuannya. Itu pas Denada datang dia buka pintu, itu dia langsung melihat Ressa, sudah nangis," ucap Risna Ories.