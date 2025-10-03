Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ungkap Momen Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra: Kamu Kuat dan Hebat

Jumat, 03 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkap momen saat mendampingi istrinya, Vika Kolesnaya melahirkan anak pertama.

Dia ternyata sangat deg-degan ketika menemani Vika Kolesnaya menjalani persalinan.

"Jantung berdebar, badan lemas, dan hati merasa sakit melihat istri tersayang memperjuangkan anak aku dengan penuh ketakutan serta tangisan yang sangat amat histeris di ruang operasi," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/10).

Adik mendiang Olga Syahputra itu lantas memberikan pujian setinggi langit untuk Vika Kolesnaya.

Billy Syahputra terharu karena bule asal Belarusia itu begitu kuat walau tidak didampingi keluarga besar saat melahirkan.

"Kamu kuat dan hebat sayang. Terima kasih ya sayangku Viktoriya Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia ini," jelas Bang Billy, sapaannya.

Tidak hanya itu, Billy Syahputra juga menyampaikan sebuah doa untuk buah hati.

Dia berharap bayi berjenis kelamin laki-laki itu bisa tumbuh jadi pribadi yang sehat dan sukses.

