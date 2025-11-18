Ungkap Penusukan 2 Pria di Condet Jaktim, Polisi Tangkap Seorang Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polisi bergerak cepat mengungkap kasus penusukan dua orang dan menewaskan seorang korban di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin malam (17/11).

Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan Siahaan menyatakan pihaknya menangkap seorang pria berinisial R, terduga pelaku penusukan.

"Setelah sampai di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Condet, itu sudah ditemukan ada satu orang tergeletak," kata Pesta Hasiholan saat dikonfirmasi.

Kemudian tersangka yang berinisial R diamankan pada saat di lokasi.

"Langsung dibawa ke Polres, dilakukan berita acara interogasi," katanya.

Dalam insiden ini, satu korban berinisial M meninggal dunia. Sedangkan satu korban lainnya, yakni A mengalami luka serius dan dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.

Pesta menjelaskan peristiwa penusukan itu pertama kali diketahui lewat laporan warga tak lama setelah waktu Magrib.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh piket SPKT, Reskrim dan Intel Polsek Kramat Jati, yang kemudian berkoordinasi dengan Unit Pamapta serta Tim Inafis Polres Metro Jakarta Timur.