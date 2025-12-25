Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Ungkap Pola Perselingkuhan Pejabat, Detektif Jubun: Dramanya Lebih Rapi dan Kompleks

Kamis, 25 Desember 2025 – 16:53 WIB
Ungkap Pola Perselingkuhan Pejabat, Detektif Jubun: Dramanya Lebih Rapi dan Kompleks - JPNN.COM
Detektif Jubun. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat publik dan figur terkenal kerap menyita perhatian.

Namun, detektif swasta asal Indonesia yang dikenal sebagai Detektif Jubun menilai kasus semacam itu bukan fenomena baru dan tidak bisa digeneralisasi sebagai perilaku khas kalangan tertentu.

Menurut Jubun, perselingkuhan bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan lintas profesi.

Baca Juga:

Dia menyebut kasus yang melibatkan pejabat atau figur publik tidak lebih dominan dibandingkan masyarakat umum, meski memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi.

“Ada memang beberapa kasus yang melibatkan pejabat strategis atau publik figur, tetapi bukan mayoritas. Yang membedakan hanya tingkat kerahasiaan dan sensitivitasnya. Dramanya lebih rapi, bukan lebih setia,” ujar Jubun, dalam keterangannya, Kamis (25/12).

Dia menjelaskan, pejabat yang berada dalam pengamanan ketat cenderung menggunakan modus perselingkuhan yang lebih kompleks.

Baca Juga:

Modus tersebut antara lain melibatkan pihak ketiga, pemilihan lokasi yang tidak mencolok, hingga penggunaan identitas non-pribadi dalam transaksi.

“Mereka berlapis dalam menyamarkan pertemuan, tetetapi jejak administratif seperti tiket, hotel, dan logistik tetap meninggalkan data,” katanya.

Detektif Jubun mengungkap perselingkuhan pejabat bukan dominan, namun dilakukan dengan pola lebih rapi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perselingkuhan  perselingkuhan pejabat  Detektif Jubun  Oknum pejabat selingkuh 
BERITA PERSELINGKUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp