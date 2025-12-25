Ungkap Pola Perselingkuhan Pejabat, Detektif Jubun: Dramanya Lebih Rapi dan Kompleks

jpnn.com, JAKARTA - Isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat publik dan figur terkenal kerap menyita perhatian.

Namun, detektif swasta asal Indonesia yang dikenal sebagai Detektif Jubun menilai kasus semacam itu bukan fenomena baru dan tidak bisa digeneralisasi sebagai perilaku khas kalangan tertentu.

Menurut Jubun, perselingkuhan bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan lintas profesi.

Dia menyebut kasus yang melibatkan pejabat atau figur publik tidak lebih dominan dibandingkan masyarakat umum, meski memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi.

“Ada memang beberapa kasus yang melibatkan pejabat strategis atau publik figur, tetapi bukan mayoritas. Yang membedakan hanya tingkat kerahasiaan dan sensitivitasnya. Dramanya lebih rapi, bukan lebih setia,” ujar Jubun, dalam keterangannya, Kamis (25/12).

Dia menjelaskan, pejabat yang berada dalam pengamanan ketat cenderung menggunakan modus perselingkuhan yang lebih kompleks.

Modus tersebut antara lain melibatkan pihak ketiga, pemilihan lokasi yang tidak mencolok, hingga penggunaan identitas non-pribadi dalam transaksi.

“Mereka berlapis dalam menyamarkan pertemuan, tetetapi jejak administratif seperti tiket, hotel, dan logistik tetap meninggalkan data,” katanya.