Ungkap Potensi Kenaikan Kursi PSI di Banten, Raja Juli: Tak Boleh Melampaui Gerindra

jpnn.com, BANTEN - Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengaku optimistis kursi partainya bakal mengalami peningkatan di Banten pada Pemilu 2029, meski tidak boleh melampaui Gerindra.

Hal itu disampaikan Raja Juli dalam Halalbihalal DPW PSI Banten, Minggu (19/4) yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni.

Menteri Kehutanan (Menhut) itu mengatakan Andra Soni melaporkan bahwa pada pemilu lalu PSI mendapatkan kenaikan suara di Banten.

Raja Juli dan Andra Soni pun merasa yakin suara PSI akan meningkat pada Pemilu 2029 dengan kenaikan kursi di legislatif Banten sekitar 200 persen.

"Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andra Soni, kalau yang bicara itu Gubernur beda dengan obrolan-obrolan di warung kopi, itu adalah doa, niat, sekaligus cita-cita atau komitmen dari beliau,” kata dia dalam keterangan persnya dikutip Senin (20/4).

Raja Juli melanjutkan kursi legislatif PSI di Banten diprediksi akan meningkat menjadi sembilan dari saat ini berjumlah tiga.

Dia lantas menyebut bahwa kenaikan kursi PSI tidak boleh melampaui jumlah Gerindra, tetapi penambahan harus dialami dua partai.

"Kami akan naik jadi 200 persen, kalau satu jadi dua, kalau tiga brarti jadi sembilan, rumusannya cuma satu, tidak boleh melampaui Gerindra," kata eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.