Ungkap Wajah Sang Anak, Kenny Austin Sebut Mirip Amanda Manopo

Jumat, 12 Juni 2026 – 03:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Amanda Manopo dan Kenny Austin baru saja dianugerahi anak pertama pada 6 Juni 2026.

Namun hingga kini, mereka masih belum mengungkapkan wajah putra pertamanya tersebut. Tak sedikit yang penasaran dengan rupa dari pasangan selebritas tersebut.

Kenny Austin lantas memberikan bocoran bahwa wajah sang jagoan lebih mirip sang istri.

"(Mirip) Ibunya, Manda. Saat ini (mirip Manda)," ujar Kenny Austin di kawasan Cibubur, Rabu (10/6).

Pemain film Si Paling Aktor tersebut mengatakan, mereka memang sengaja merahasiakan wajah sang buah hati.

Selain tak ingin wajah anaknya menjadi konsumsi publik, hal itu dilakukan demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

"Kami keep it private saja lah. Bukan enggak mau jadiin konsumsi publik saja sih, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan saja sih," kata Kenny Austin.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menceritakan perasaan bahagianya menjadi seorang ayah.