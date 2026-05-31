Ungkapan Syukur Vanness Wu di Hari Ketiga Konser F-FOREVER Bikin Fan Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Personel F4, Vanness Wu mencuri perhatian penonton saat menyampaikan pesan menyentuh dalam konser hari ketiga F-FOREVER 1st World Tour in Jakarta di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Di hadapan ribuan penggemar, dia mengaku merasa diberkati atas dukungan yang terus diberikan penggemar selama bertahun-tahun. Dia pun berusaha menyampaikan pesannya dalam bahasa Indonesia.

"Apa kabar? You guys having fun? Something I want to say to you guys. I'll try my best, so please be kind," ujar Vanness yang disambut sorak penonton.

Vanness kemudian mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan kariernya bersama rekan-rekannya selama lebih dari dua dekade.

"Terima kasih banyak atas semua cinta dan dukungan selama bertahun-tahun ini. Kami benar-benar diberkati oleh energi kalian," katanya.

Menurut Vanness, tiga malam konser di Jakarta menjadi pengalaman yang sangat berkesan.

Antusiasme penonton yang memenuhi arena disebut memberikan energi positif yang luar biasa bagi para personel F-FOREVER.

Dalam kesempatan tersebut, Vanness sempat membuat penonton tertawa ketika salah mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia.