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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ungkit Permasalahan Rempang, IAW Ingatkan Prabowo Tak Ulangi Kesalahan Rezim Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 – 01:01 WIB
Ungkit Permasalahan Rempang, IAW Ingatkan Prabowo Tak Ulangi Kesalahan Rezim Jokowi - JPNN.COM
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dan Wiraraja GESEIP (Green Energy, Semiconductor, and Solar Energy Industrial Park) di Pulau Galang sebagai kegagalan.

“Rempang bukan semata kegagalan proyek. Rempang adalah kegagalan urutan kebijakan,” kata Iskandar kepada awak media, Senin (6/7).

Dia mengatakan kegagalan pembangunan Rempang bisa dilihat dari kepastian hukum, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, pengendalian risiko, dampak sosial, hingga tingkat kepercayaan masyarakat.

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Iskandar mengatakan kondisi tersebut menunjukkan lemahnya prinsip rule of law, karena investasi dijalankan ketika kepastian hukum pertanahan, hak masyarakat, tata ruang, dan status lahan masih diperdebatkan.

Selain itu, dia menyoroti minimnya pelibatan masyarakat terdampak dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurutnya, warga tidak cukup hanya diberikan sosialisasi, tetapi harus memperoleh informasi yang utuh, ruang menyampaikan keberatan, serta perlindungan hak secara nyata.

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Iskandar di sisi lain menyoroti transparansi pemerintah yang tak memadai, karena publik lebih banyak disuguhi angka investasi.

Dia menganggap publjk tak disuguhi penjelasan mengenai dokumen dasar proyek, peta lahan, kerja sama investasi, AMDAL, hingga skema kompensasi.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus mengingatkan pemerintahan Prabowo tidak ulang pola pembangunan yang bicara optimisme investasi.

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TAGS   IAW  Rempang  Prabowo  Jokowi  Joko Widodo 
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