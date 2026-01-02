Unicharm Bantu Korban Bencana di Sumatra dan Jatim

jpnn.com, JAKARTA - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masyarakat terdampak bencana alam.

Unicharm bergerak cepat tanggap menyalurkan bantuan berupa produk sanitasi kepada masyarakat yang tertimpa musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, serta erupsi Gunung Merapi di Jawa Timur.

Unicharm dalam hal ini bekerja sama dengan salah satu kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Di lokasi pengungsian, kebutuhan mendesak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan obat-obatan. Keterbatasan fasilitas sanitasi dasar seperti air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) membuat produk sanitasi menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting untuk memastikan para korban dapat menjaga kebersihan diri (higienis) dan tetap sehat.

Untuk itu, Unicharm menyalurkan donasi melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta untuk didistribusikan kepada para korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru.

Dalam aksi donasi kali ini, Unicharm menyumbangkan total sekitar 300 karton produk yang terdiri dari Lifree popok dewasa, popok bayi MamyPoko, pembalut wanita CHARM, dan MamyPoko Wipes (tisu basah), dan masker Unicharm.

Perwakilan dari Biro Umum Kementerian Perindustrian Rury Eysa Mardhika menyampaikan apresiasi terhadap donasi yang diberikan.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kecepatan tanggap dari Unicharm. Donasi produk sanitasi ini sangat berharga dan tepat sasaran, mengingat produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar yang krusial untuk menjaga kesehatan dan kehigienisan para pengungsi di tengah keterbatasan fasilitas,” ujarnya.