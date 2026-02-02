Unicharm Dukung Peningkatan Standar Perawatan Lansia Melalui Edukasi Caregiver

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, tantangan dalam memastikan kualitas hidup lansia yang sehat, nyaman, dan bermartabat menjadi isu sosial yang semakin relevan.

Menyikapi kondisi tersebut, PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) mengadakan kegiatan Unicharm Goes to Elderly Facility dengan memberikan edukasi perawatan lansia kepada para caregiver di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta Selatan.

Inisiatif ini sejalan dengan Inisiatif ini sejalan dengan corporate brand essence Unicharm, yaitu Love Your Possibilities, di mana semua orang dapat memaksimalkan potensinya di setiap waktu, dan saling mendukung satu sama lain dengan semangat altruisme.

Kegiatan ini juga menegaskan peran sektor swasta dalam mendukung kesiapan masyarakat menghadapi perubahan struktur demografi nasional.

Kali ini Unicharm memberikan edukasi komprehensif kepada para caregiver di panti sosial, dengan fokus pada peningkatan standar perawatan lansia melalui pemilihan dan penggunaan popok dewasa yang tepat. Hal ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam menjaga higienitas dan kesehatan para lansia di lingkungan panti agar para lansia dapat menjalani keseharian yang lebih mandiri, sehat, nyaman dan bahagia.

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian Unicharm terhadap peningkatan kompetensi para caregiver panti dalam menjaga standar kebersihan dan kesehatan para lansia. Mengingat pentingnya aspek sanitasi bagi kualitas hidup para lansia, edukasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan panti yang lebih sehat dan higienis, sehingga para lansia dapat menjalani masa tuanya dengan penuh martabat dan kesejahteraan yang lebih baik", ungkap Ketua Sub Kelompok Pemberdayaan Peran serta Dunia Usaha dan Bina Undian dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Rita Indah Yulistanti.

Dalam memilih popok dewasa, hendaknya memperhatikan "3 PAS ":

1. Tipe popok yang PAS : Pilih popok yang sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Popok tipe celana direkomendasikan untuk lansia yang bisa berjalan, berdiri dan duduk sendiri.