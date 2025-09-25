Unicharm-Yayasan Lentera Anak Edukasi Kesehatan kepada Siswa SD & SMP

jpnn.com, JAKARTA - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) bersama Yayasan Lentera Anak mengadakan program edukasi kesehatan reproduksi dan manajemen kebersihan menstruasi (MKM) dengan tema “Teman Sehat, Teman Hebat – Menstruasi Bukan Hal Tabu, Ayo Kita Tahu!” kepada ratusan pelajar dari SDN IV Jatibening Bekasi, SDIT Bina Insan Kamil Depok, SMP Al Falah Bekasi, dan SMPN 4 Depok.

Program edukasi ini dilakukan secara bertahap di masing-masing sekolah dimulai dari akhir bulan Juli 2025 dan direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2025 dengan menjangkau lebih dari 300 pelajar.

Menurut data BPS (2025) lebih dari 15% penduduk Indonesia adalah remaja berusia 10-19 tahun, dengan jumlah populasi lebih dari 44 juta jiwa.

Untuk memastikan pembangunan masa depan bangsa yang berkelanjutan, penting untuk mendidik para remaja khususnya yang saat ini berada di bangku sekolah agar tumbuh menjadi generasi usia produktif yang sehat.

Seiring beranjak dewasa setiap remaja akan mengalami pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, kondisi emosional, dan menstruasi pada perempuan.

Meskipun ini adalah hal yang alami, namun pembahasan topik ini seringkali masih dianggap hal yang tabu khususnya ketika melibatkan remaja. Akibatnya, remaja tidak mendapat edukasi yang cukup terkait pubertas, termasuk reproduksi.

Data BKKBN (2018) menunjukkan indeks pengetahuan remaja di Indonesia mengenai kesehatan reproduksi masih rendah, yaitu 57%.

Di samping itu, tidak sedikit remaja perempuan yang aktivitas di sekolahnya terganggu disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perawatan diri ketika sedang menstruasi.