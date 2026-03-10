Unifam Berbagi Kebahagiaan Ramadhan 2026 di Muara Baru

jpnn.com, JAKARTA - Unifam melalui kegiatan CSR bertajuk Unifam Care for Society: Unifam Berbagi Kebahagiaan Ramadhan mewujudkan semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Tahun ini, kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan karyawan Unifam sebagai relawan yang turut berpartisipasi langsung dalam proses persiapan hingga distribusi makanan bagi masyarakat di Muara Baru, Jakarta Utara.

Sebanyak 15 karyawan Unifam bersama tim dari Wonderfood memulai kegiatan dengan mengemas ratusan paket makanan di dapur Wonderfood.

Dengan semangat kebersamaan, para relawan bahu-membahu menyiapkan makanan yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah proses pengemasan selesai, para relawan melanjutkan kegiatan ke titik pembagian di kawasan Muara Baru.

Ratusan warga datang untuk menerima paket makanan yang telah disiapkan. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat relawan Unifam dan Wonderfood berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat.

Melalui kegiatan ini, ratusan paket makanan berhasil disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah tersebut. Beberapa brand unggulan Unifam seperti Milkita, Kata Oma, Super Zuper dan HiFruit turut berkontribusi dalam menghadirkan kebahagiaan, khususnya bagi keluarga dan anak-anak yang menerima bantuan.

Keterlibatan karyawan sebagai relawan menjadi bagian penting dari inisiatif ini, mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian yang terus dihidupkan dalam budaya perusahaan.

“Bagi kami, tanggung jawab sosial bukan hanya kegiatan sesaat, tetapi bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis Unifam berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Windy Prastiwi, Head of Human Capital & Corporate Affairs Unifam dalam keterangan resmi.