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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Unifam Hadirkan Kebahagiaan dan Kebersamaan di Nadaloka 2026

Minggu, 07 Juni 2026 – 00:10 WIB
Unifam Hadirkan Kebahagiaan dan Kebersamaan di Nadaloka 2026 - JPNN.COM
Berangkat dari semangat 'From Our Family to Your Family', Unifam berpartisipasi dalam Nadaloka 2026 yang diadakan di Mall Braga Citywalk, Bandung pada Sabtu (6/6). Foto: Dok. Unifam

jpnn.com, JAKARTA - Berangkat dari semangat 'From Our Family to Your Family', Unifam berpartisipasi dalam Nadaloka 2026 yang diadakan di Mall Braga Citywalk, Bandung.

Nadaloka 2026 merupakan sebuah kegiatan yang memadukan kreativitas, interaksi, dan kepedulian sosial melalui kolaborasi bersama Urban Village Telkom University dan Komunitas Satu Interaksi Charity.

Mengusung tema 'Satu Interaksi, Sejuta Harmoni', Nadaloka menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk saling terhubung melalui berbagai aktivitas yang mendorong apresiasi, interaksi, dan aksi berbagi.

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Kegiatan tersebut juga memberikan panggung bagi musisi jalanan untuk menampilkan karya sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan sosial yang positif.

Sebagai perusahaan yang telah hadir di tengah keluarga Indonesia selama lebih dari empat dekade, Unifam percaya bahwa kebahagiaan akan menjadi lebih bermakna ketika dapat dibagikan. Karena itu, partisipasi dalam Nadaloka 2026 menjadi salah satu wujud komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh bersama masyarakat melalui kolaborasi yang relevan, inklusif, dan membawa dampak positif.

Pada kesempatan ini, Unifam menghadirkan sejumlah brand yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, yaitu Pino Es Serut Buah, Super Zuper, Kata Oma, dan HiFruit.

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Melalui berbagai aktivitas interaktif di area acara, Unifam membuka kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat brand-brand yang menjadi bagian dari keluarga besar Unifam, menikmati produk favorit mereka, serta berinteraksi secara langsung dengan tim Unifam dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

Lewat Pino Es Serut Buah, Unifam menghadirkan kesegaran yang menemani momen kebersamaan para pengunjung. Super Zuper membawa semangat keceriaan yang dekat dengan berbagai generasi.

Berangkat dari semangat 'From Our Family to Your Family', Unifam berpartisipasi dalam Nadaloka 2026 yang diadakan di Mall Braga Citywalk, Bandung.

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TAGS   Unifam  Kegiatan Unifam  Nadaloka  Nadaloka 2026 
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