Unifam Pastikan Produk Camilan Teranyar Penuhi Standar Keamanan Pangan Ketat

Senin, 24 November 2025 – 10:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Unifam mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat posisinya dalam segmen camilan berbahan dasar susu bagi keluarga Indonesia.

Langkah itu diwujudkan melalui penguatan kehadiran produk andalannya, Milkita Milky Bar.

Produk ini diperkenalkan kembali sebagai pilihan camilan fun dan praktis, khususnya ditujukan bagi anak-anak, termasuk sebagai bekal pendamping yang mudah dibawa saat beraktivitas, seperti pergi ke sekolah.

Inovasi dan penguatan produk itu bagian integral dari komitmen jangka panjang Unifam.

Komitmen tersebut menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern.

Executive Director Unifam, Ongkie Tedjasurja mengungkapkan camilan di bawah naungannya dipastikan melalui proses produksi sesuai standar keamanan pangan yang berlaku secara nasional.

Seluruh produk diproduksi melalui sistem pengendalian mutu yang ketat, terukur, dan memiliki ketertelusuran pada setiap tahapannya.

Proses itu didukung oleh fasilitas serta sertifikasi standar industri, termasuk terdaftar di BPOM, Sertifikasi Halal, dan penerapan sistem keamanan pangan (HACCP/ISO 22000) di fasilitas produksi.