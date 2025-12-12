Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Unifam Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 – 17:27 WIB
United Family Food (Unifam), melalui inisiatif sosial Unifam #CareforSociety mengutamakan penyaluran bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Foto: Dok. Unifam

jpnn.com, JAKARTA - Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan cerita-cerita ketangguhan masyarakat yang harus menghadapi hari-hari penuh tantangan.

Di tengah situasi tersebut, PT United Family Food (Unifam), melalui inisiatif sosial Unifam #CareforSociety, hadir untuk mendukung upaya pemulihan dengan mengutamakan penyaluran bantuan melalui lembaga tanggap darurat seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan PMI Jakarta Barat.

Dari keluarga besar Unifam, mulai dari perusahaan hingga para karyawan, mengalir berbagai bentuk bantuan berupa makanan siap makan, pakaian layak pakai, serta kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan tersebut dikumpulkan secara kolektif dan disalurkan melalui BNPB dan PMI Jakarta Barat untuk memastikan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, Unifam juga memberikan dukungan melalui mitra kemanusiaan seperti Yayasan Tzu Chi dan program BPOM Peduli, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan bantuan dan memastikan kebutuhan darurat masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.

“Dalam masa penuh tantangan seperti ini, yang paling berarti adalah bagaimana kita saling menguatkan. Kami bersyukur bisa menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang sedang berusaha bangkit. Semoga bantuan ini dapat menghadirkan sedikit kelegaan dan mempercepat langkah pemulihan mereka," ungkap Ongkie Tedjasurja, Executive Director Unifam dalam keterangan resmi.

Unifam terus memantau perkembangan di wilayah terdampak serta menjaga komunikasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif.

Bagi Unifam, nilai solidaritas dan kebersamaan bukan sekadar slogan melainkan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap masyarakat luas.

TAGS   Unifam  produk Unifam  Kegiatan Unifam  Banjir dan Longsor 
