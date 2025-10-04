Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Kuliner

Unik, Haraku Ramen Menghadirkan Ramenini Cappucini yang Creamy dan Pedas

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 21:56 WIB
Unik, Haraku Ramen Menghadirkan Ramenini Cappucini yang Creamy dan Pedas
Dua menu baru Haraku Ramen, Ramenini Cappucini dan Bara Ramen resmi diperkenalkan kepada konsumen di outlet pertamanya di Bandung, 23 Paskal. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Haraku Ramen, brand kuliner dari Ismaya Group punya menu baru yang terinspirasi dari kudapan viral di negeri Sakura, Jepang.

Ramen Cappucino atau Ramenini Cappucini adalah makanan ramen yang punya rasa creamy dan pedas.

Mengadaptasi cappucino yang punya foam atau busa di atas minumannya dan punya tampilan yang serupa.

Asisten Marketing Manague Ismaya Group Resto Concept, Samuel Jose mengatakan Ramenini Cappucini terinspirasi tren kuliner Jepang yang sempat viral pada 2024.

“Menu ini memadukan kuah kaldu ayam kolagen yang gurih, saus bara pedas yang memberi sentuhan berani, dan krim susu lembut yang creamymenciptakan harmoni rasa gurih, pedas, dan lembut seperti menyeruput cappuccino,” kata Samuel saat ditemui dalam pembukaan outlet Haraku Ramen di 23 Paskal, Kota Bandung, Sabtu (4/10).

Tampilan busa putih di atasnya membuatnya terlihat seperti secangkir kopi hangat, tetapi penuh kejutan saat disantap.

Tidak hanya unik secara visual, Ramenini Cappuccini juga memanjakan lidah dengan tekstur yang kaya.

Haraku Ramen memperkenalkan menu unik ramen cappucino (Ramenini Cappucini) yang punya tampilan layaknya minuman kopi yang creamy tetapi pedas.

