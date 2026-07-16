Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan

Unik, Tzu Chi School PIK2 Tempa Karakter Anak Didik lewat Meracik Teh & Merangkai Bunga

Kamis, 16 Juli 2026 – 09:25 WIB
Unik, Tzu Chi School PIK2 Tempa Karakter Anak Didik lewat Meracik Teh & Merangkai Bunga - JPNN.COM
Grand opening gedung Early Childhood Tzu Chi School PIK2. Foto-foto: source for JPNN

jpnn.com - MERACIK teh dan merangkai bunga mungkin belum lazim ditemukan dalam kegiatan belajar anak usia dini.

Namun, dua kegiatan itu menjadi bagian penting dari pendidikan humanis di Tzu Chi School PIK2.

Sekolah tersebut resmi mengadakan grand opening gedung Early Childhood dan fasilitas tahap pertama pada Rabu (15/7).

Baca Juga:

Pada tahap awal, kampus baru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu membuka jenjang nursery hingga SD kelas II.

Unik, Tzu Chi School PIK2 Tempa Karakter Anak Didik lewat Meracik Teh &amp; Merangkai Bunga

Adapun salah satu fasilitas khasnya ialah Ruang Renwen.

Baca Juga:

Ruang itu dirancang sebagai tempat siswa mempelajari budaya humanis melalui pengalaman langsung.

Saat meracik teh, anak tidak hanya mempelajari cara menyajikan minuman. Mereka juga berlatih tertib, sabar, menjaga sikap, menghormati orang lain, dan memperhatikan setiap langkah yang dilakukan.

Pendidikan memiliki tujuan lebih luas daripada mengejar nilai akademik. Pendidikan, mesti membantu anak memiliki kejernihan hati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tzu Chi School PIK2  Tzu Chi School  PIK2  meracik teh  merangkai bunga 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp