JPNN.com - Nasional - Humaniora

Unika Atma Jaya Jadi Kampus Swasta Nomor 1 Bidang Kedokteran Versi THE 2026

Senin, 09 Februari 2026 – 07:47 WIB
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya kembali menembus jajaran elit global dalam Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) by Subject 2026. Foto: dok Unika Atma Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya kembali menembus jajaran elit global dalam Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) by Subject 2026 bidang Medis dan Kesehatan.

Kali ini, UAJ berhasil menempati posisi 1001+ dunia, sekaligus mengukuhkan diri sebagai kampus swasta peringkat pertama di Indonesia dalam bidang kedokteran dan Kesehatan versi THE 2026.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unika Atma Jaya, Dr. dr. Felicia Kurniawan, M.Kes., menyambut baik pencapaian prestisius ini.

Dokter Felicia  mengatakan pencapaian itu merupakan buah kerja bersama seluruh civitas akademika FKIK dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dalam membangun pendidikan dan riset kesehatan yang bermutu, berintegritas, serta berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. 

“Pengakuan versi THE 2026 sekaligus menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan kolaborasi internasional,” ungkap dr. Felicia dikutip, Senin (9/2).

Prestasi ini semakin memperkuat posisi UAJ di ranah global melalui kualitas pendidikan kedokteran yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari lembaga kredibel internasional. 

“Ke depannya, UAJ akan terus berkomitmen dalam pengembangan ilmu kesehatan berkualitas global yang berdampak nyata kepada masyarakat,” ucap dr. Felicia.

Secara nasional, UAJ berhasil masuk dalam peringkat sembilan universitas terbaik di Indonesia untuk bidang medis dan kesehatan, yang mencakup bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, dan disiplin ilmu kesehatan lainnya berjajar dengan universitas negeri terkemuka tanah air.

