Unika Atma Jaya Luluskan 1.168 Wisudawan Pembawa Harapan bagi Masa Depan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Unika Atma Jaya (UAJ) melahirkan harapan baru melalui wisuda Sarjana ke-86 dan Pascasarjana ke-60.

Sebanyak 1.168 lulusan dari program sarjana, pascasarjana, profesi, hingga spesialis resmi dikukuhkan di hall Nusantara, ICE BSD, pada Jumat (14/11/2025). Dalam semangat ‘‘Bangga Atma: Bergerak Bersama, Wujudkan Harapan!‘‘, perayaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan lulusan untuk berkarya dan berkontribusi bagi negeri.

Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menyampaikan wisuda merupakan awal perjalanan para lulusan untuk berkarya dan memberikan dampak di tengah masyarakat.

“Momentum wisuda ini menjadi awal perjalanan baru bagi para lulusan untuk menghadirkan kontribusi nyata kepada masyarakat. Nilai-nilai Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli (KUPP) yang telah Anda hidupi selama menempuh studi di Unika Atma Jaya akan menjadi bekal di setiap langkah kehidupan dan karya Anda di masa depan,” ungkap Prof Yuda.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Yuda menyampaikan pencapaian membanggakan Unika Atma Jaya yang masuk dalam 10 besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 dan 10 besar Perguruan Tinggi di Indonesia dalam kategori Employability versi QS World University Rankings 2026.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen universitas dalam menghadirkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing global dengan tetap berakar pada nilai-nilai Kristiani.

Sebagai wujud kepedulian terhadap pemerataan akses pendidikan, sepanjang tahun 2025 UAJ telah menyalurkan bantuan program beasiswa senilai Rp 44 miliar bagi 2.500-3.000 mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. UAJ juga terus memperluas jaringan internasional melalui program pertukaran pelajar, double degree, fast track, short course, dan

kolaborasi riset, yang melibatkan lebih dari 200 mahasiswa outbond dan 1000 mahasiswa inbound.