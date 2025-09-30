Uniland Mantapkan Posisi Brand Bedding Nasional Lewat Inovasi Produk

Selasa, 30 September 2025 – 18:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Quantum Tosan Internasional (Quantum Group) mencatat pencapaian baru dengan dua brand unggulannya, Uniland Springbed dan Uniland Sleep, yang berhasil meraih penghargaan Superbrands Indonesia 2025.

Penghargaan ini menegaskan reputasi Uniland sebagai produsen bedding terpercaya yang konsisten menghadirkan kualitas, inovasi, dan kenyamanan bagi konsumen.

Dalam ajang Gala Award Superbrands 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jumat (26/9), Uniland Springbed memenangkan kategori Springbed, sedangkan Uniland Sleep meraih penghargaan untuk kategori Vacuum Springbed.

Kedua kemenangan tersebut mengukuhkan posisi Uniland sebagai brand yang mampu memenuhi kebutuhan tidur sehat dan nyaman masyarakat Indonesia.

Superbrands sendiri dikenal sebagai penghargaan internasional bagi merek dengan reputasi kuat, konsistensi kualitas, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi.

Label ini menjadi jaminan global atas kualitas Uniland sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam menghadirkan solusi tidur premium.

Sejak awal, Uniland Springbed dikenal sebagai pionir bedding dengan material premium dan teknologi modern.

Sementara itu, Uniland Sleep menghadirkan konsep Vacuum Springbed revolusioner yang menggabungkan kenyamanan springbed premium dengan kemasan praktis dan efisien, sehingga semakin relevan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban.