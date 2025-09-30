Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Uniland Mantapkan Posisi Brand Bedding Nasional Lewat Inovasi Produk

Selasa, 30 September 2025 – 18:23 WIB
Uniland Mantapkan Posisi Brand Bedding Nasional Lewat Inovasi Produk - JPNN.COM
Direktur Quantum Group, Yufardis saat menerima penghargaan. Foto: Uniland

jpnn.com, JAKARTA - PT Quantum Tosan Internasional (Quantum Group) mencatat pencapaian baru dengan dua brand unggulannya, Uniland Springbed dan Uniland Sleep, yang berhasil meraih penghargaan Superbrands Indonesia 2025.

Penghargaan ini menegaskan reputasi Uniland sebagai produsen bedding terpercaya yang konsisten menghadirkan kualitas, inovasi, dan kenyamanan bagi konsumen.

Dalam ajang Gala Award Superbrands 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jumat (26/9), Uniland Springbed memenangkan kategori Springbed, sedangkan Uniland Sleep meraih penghargaan untuk kategori Vacuum Springbed.

Baca Juga:

Kedua kemenangan tersebut mengukuhkan posisi Uniland sebagai brand yang mampu memenuhi kebutuhan tidur sehat dan nyaman masyarakat Indonesia.

Superbrands sendiri dikenal sebagai penghargaan internasional bagi merek dengan reputasi kuat, konsistensi kualitas, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi.

Label ini menjadi jaminan global atas kualitas Uniland sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam menghadirkan solusi tidur premium.

Baca Juga:

Sejak awal, Uniland Springbed dikenal sebagai pionir bedding dengan material premium dan teknologi modern.

Sementara itu, Uniland Sleep menghadirkan konsep Vacuum Springbed revolusioner yang menggabungkan kenyamanan springbed premium dengan kemasan praktis dan efisien, sehingga semakin relevan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban.

Uniland kian kokoh di industri bedding nasional dengan inovasi Vacuum Springbed dan strategi komunikasi digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uniland  Uniland Springbed  industri bedding  Quantum Group 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp