Unilever Indonesia Terapkan 3 Prinsip Ini untuk Kurangi Penggunaan Plastik di Kemasan

jpnn.com, JAKARTA - Unilever Indonesia sebagai perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) menerapkan tiga prinsip di dalam mengelola penggunaan plastik di kemasan untuk produk-produknya.

Upaya tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dengan terus bertransformasi memastikan potensi dampak lingkungan yang minim di berbagai aspek pada keseluruhan value chain perusahaan.

Head of Division Environment & Sustainability Unilever Indonesia Foundation Maya Tamimi mengungkapkan tiga prinsip tersebut, yaitu less plastic, better plastic dan no plastic.

"Artinya, selain meminimalisir jumlah penggunaan plastik dalam kemasan, kami juga memilih plastik yang mudah didaur ulang dan mengembangkan sistem pengisian ulang di beberapa daerah,” kata Maya Tamimi dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9).

Dia menyampaikan Unilever Indonesia terus mengurangi penggunaan plastik baru (virgin plastic) dan berupaya meningkatkan penggunaan plastik hasil daur ulang alias post-consumer recycled (PCR) dalam kemasannya, serta menghadirkan kemasan yang dapat didaur ulang, digunakan kembali atau diurai menjadi kompos.

Maya menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mengumpulkan dan memproses lebih banyak sampah plastik kemasan dibandingkan dengan plastik yang digunakan untuk menjual produk.

Sejak 2015, perusahaan sudah mengimplementasikan zero waste landfill untuk memastikan tidak ada sampah atau limbah yang berasal dari kegiatan operasional yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).