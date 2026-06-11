Unima Kini Punya Fakultas Kedokteran, Ini Pesan Mendiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Negeri Manado (Unima) kini punya Fakultas Kedokteran (FK). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto yang meresmikan FK Unima mengatakan, ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peresmian FK Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan berbagai pihak.

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“Hari ini adalah dimulainya investasi besar untuk masa depan Sulawesi Utara. Dokter-dokter yang nantinya penuh semangat, kompeten, berdedikasi dan humanis, bisa memberikan pengabdian yang terbaik untuk rakyat Sulawesi Utara,” ujar Mendiktisaintek, Kamis (11/6/2026).

Menteri Brian juga menyampaikan apresiasi atas sinergi mitra yang terlibat, khususnya kepada Gubernur, seluruh walikota/bupati, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten di wilayah Sulawesi Utara, serta Rektor Universitas Brawijaya (UB) dan tim FK UB sebagai FK pembina, sehingga berhasil mewujudkan pendirian FK Unima.

Kemdiktisaintek mendorong FK Unima sebagai FK baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak.

Hadir juga dalam peresmian tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Utara mendukung upaya menyiapkan dokter-dokter yang siap mengabdi dan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di wilayah Sulawesi.

“Kami sudah pikirkan jauh dengan anggaran yang ada. Mahasiswa tidak usah memikirkan macam-macam, kalian hanya belajar. Biarkan kami yang mencarikan biaya untuk pendidikan kalian. Tetapi kami juga menuntut agar kalian mengabdi kepada masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.