United Bike: Sepeda Gunung Masih Jadi Primadona Rider Indonesia

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup aktif dan petualangan alam terbuka terus menunjukkan tren positif.

Sepanjang 2025, sepeda gunung atau mountain bike (MTB) menjadi salah satu primadona di pasar, dan United Bike kembali membuktikan dominasinya sebagai merek lokal.

PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), produsen di balik United Bike, mencatat kategori sepeda gunung sebagai salah satu yang paling laris sepanjang tahun.

Fenomena itu tak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, sekaligus daya tarik aktivitas luar ruang.

United Bike menghadirkan lini MTB yang lengkap untuk berbagai kebutuhan rider.

Mulai dari All-Mountain yang serba bisa menghadapi tanjakan dan turunan ekstrem, Trail untuk rintangan off-road teknis, hingga XC (Cross-Country) yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi di lintasan panjang.

Penggunaan harian, kategori Sport tetap menjadi favorit, sementara DJ/BMX dan Junior dirancang untuk mendukung freestyle hingga aktivitas anak-anak.

Sepanjang 2025, sejumlah model United Bike mencuri perhatian pasar.