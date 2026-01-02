Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

United Bike: Sepeda Gunung Masih Jadi Primadona Rider Indonesia

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:07 WIB
United Bike: Sepeda Gunung Masih Jadi Primadona Rider Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi sepeda gunung United Bike. Foto: unitedbike

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup aktif dan petualangan alam terbuka terus menunjukkan tren positif.

Sepanjang 2025, sepeda gunung atau mountain bike (MTB) menjadi salah satu primadona di pasar, dan United Bike kembali membuktikan dominasinya sebagai merek lokal.

PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), produsen di balik United Bike, mencatat kategori sepeda gunung sebagai salah satu yang paling laris sepanjang tahun.

Baca Juga:

Fenomena itu tak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, sekaligus daya tarik aktivitas luar ruang.

United Bike menghadirkan lini MTB yang lengkap untuk berbagai kebutuhan rider.

Mulai dari All-Mountain yang serba bisa menghadapi tanjakan dan turunan ekstrem, Trail untuk rintangan off-road teknis, hingga XC (Cross-Country) yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi di lintasan panjang.

Baca Juga:

Penggunaan harian, kategori Sport tetap menjadi favorit, sementara DJ/BMX dan Junior dirancang untuk mendukung freestyle hingga aktivitas anak-anak.

Sepanjang 2025, sejumlah model United Bike mencuri perhatian pasar.

Sepanjang 2025, sepeda gunung / mountain bike (MTB) menjadi satu primadona di pasar, dan United Bike kembali membuktikan dominasinya sebagai merek lokal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   United Bike  sepeda gunung  mountain bike  PT. Terang Dunia Internusa Tbk 
BERITA UNITED BIKE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp