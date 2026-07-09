United E-Motor Rilis C2000 Edisi Merah Putih, Ada Mas Gibran, Ngapain?

Kamis, 09 Juli 2026 – 16:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor memperkenalkan C2000 Edisi Merah Putih sebagai varian spesial, yang mengusung nuansa nasionalisme dalam balutan skuter listrik bergaya retro-modern.

Model hadir dengan kombinasi warna merah dan putih sebagai simbol semangat Indonesia, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.

Motor listrik edisi khusus tersebut sempat mencuri perhatian setelah digunakan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mencobanya saat mengunjungi fasilitas produksi United E-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang, pada 26 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meninjau proses produksi, quality control, hingga fasilitas konversi kendaraan listrik milik PT. Terang Dunia Internusa Tbk.

Secara tampilan, C2000 Edisi Merah Putih mempertahankan desain skuter klasik yang dipadukan sentuhan modern.

Karakternya makin kuat lewat tambahan aksesori seperti windshield bergaya retro, rak depan bernuansa vintage, serta spion klasik yang memberi kesan premium.

Di balik desainnya, motor listrik dibekali motor bertenaga 3.800 watt dengan kecepatan maksimum mencapai 75 km/jam.