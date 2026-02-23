Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

United E-Motor RX6000: Motor Listrik untuk Penyuka Touring

Senin, 23 Februari 2026 – 13:54 WIB
United E-Motor RX6000: Motor Listrik untuk Penyuka Touring - JPNN.COM
Peluncuran United E-Motor RX6000 di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dominasi motor konvensional, United E-Motor konsisten menyerbu pasar dengan motor listrik terbarunya. Kali ini, pencinta petualangan digoda lewat RX6000.

Kesan pertama langsung mengarah ke karakter dual-purpose. Postur tinggi dengan stance tegap memberi rasa siap melibas jalan tanah, tetapi tetap proporsional untuk lalu lintas kota yang padat.

Sensasi berkendaranya diklaim spontan sejak gas pertama, cocok buat para rider aktif.

Baca Juga:

PT. Terang Dunia Internusa Tbk ingin menunjukkan bahwa peralihan ke kendaraan listrik tak harus mengorbankan karakter adventure.

Direktur perusahaan, Henry Mulyadi, menyebut RX6000 sebagai jawaban bagi komunitas yang ingin teknologi baru tanpa meninggalkan jiwa eksplorasi.

Salah satu daya tarik yang paling banyak dibicarakan ialah fleksibilitas pengisian dayanya.

Baca Juga:

Selain bisa dicas di rumah, motor juga kompatibel dengan jaringan SPKLU berstandar Euro Type 2—fitur yang membuka peluang perjalanan lebih jauh tanpa rasa khawatir.

Bagi pengguna yang gemar touring singkat atau mobilitas tinggi harian, kemudahan itu terasa relevan.

Di tengah dominasi motor konvensional, United E-Motor konsisten menyerbu pasar dengan motor listrik terbaru. Kali ini, pencinta petualangan digoda lewat RX6000

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   united e-motor RX6000  motor listrik  united e-motor  harga RX6000  spesifikasi united e-motor RX6000 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp