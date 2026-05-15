Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

United E-Motor Terus Memperluas Pilihan Motor Listrik di Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 – 15:36 WIB
United E-Motor Terus Memperluas Pilihan Motor Listrik di Indonesia - JPNN.COM
United E-Motor RX6000 di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kepastian pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik mendorong United E-Motor makin agresif memperluas pilihan motor listrik di tanah air.

Langkah itu dilakukan lewat sejumlah model yang menyasar kebutuhan pengguna berbeda, mulai dari mobilitas perkotaan hingga motor bergaya petualang.

Sebagai lini kendaraan listrik roda dua milik PT. Terang Dunia Internusa Tbk, United E-Motor melihat perubahan gaya hidup masyarakat dalam memilih transportasi hemat dan ramah lingkungan.

Baca Juga:

Kondisi harga bahan bakar yang terus menjadi perhatian membuat motor listrik dinilai makin relevan sebagai kendaraan harian.

Selain biaya operasional yang lebih hemat, motor listrik juga menawarkan perawatan yang lebih minim.

Guna memperluas pasar, United E-Motor menghadirkan beberapa model dengan karakter berbeda.

Baca Juga:

Satu di antaranya RX6000, motor listrik bergaya dual-purpose yang dirancang untuk penggunaan harian maupun melintasi berbagai medan.

Motor hadir dengan desain ala trail dan diklaim mampu melaju hingga 100 km per jam, dengan jarak tempuh mencapai 120 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Kepastian pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik mendorong United E-Motor makin agresif memperluas pilihan motor listrik di tanah air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   united e-motor  motor listrik United E-Motor  United e-Motor C2000  united e-motor RX6000 
BERITA UNITED E-MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp