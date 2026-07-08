Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment

Unitwo Sukses Debut di Event Mommy & Me 2026, Seluruh Produk Sold Out

Rabu, 08 Juli 2026 – 19:09 WIB
Unitwo Sukses Debut di Event Mommy & Me 2026, Seluruh Produk Sold Out - JPNN.COM
Unitwo sukses debut di Event Mommy & Me 2026, seluruh produk sold out dalam tiga hari saja. Foto dokumentasi Unitwo

jpnn.com, JAKARTA - Unitwo resmi memperluas ekspansinya ke kanal offline melalui partisipasinya dalam ajang Mommy & Me 2026.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen yang ingin merasakan langsung kualitas produk sebelum membeli.

Event yang berlangsung selama 29–31 Juni 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Unitwo untuk memperkenalkan pengalaman berbelanja yang lebih dekat dengan pelanggan.

Baca Juga:

Selama tiga hari penyelenggaraan, booth Unitwo dipadati pengunjung yang ingin mencoba langsung berbagai produk bedding unggulan, mulai dari bantal, guling, selimut, hingga perlengkapan tidur lainnya.

Hasilnya pun melampaui ekspektasi. Seluruh produk yang dibawa ke pameran berhasil terjual habis (sold out) sebelum event berakhir.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama.

Baca Juga:

Salah satunya adalah tingginya kehadiran para jastiper (jasa titip) yang datang untuk membeli produk Unitwo dalam jumlah besar guna memenuhi permintaan pelanggan mereka di berbagai daerah. 

Selain itu, Unitwo juga menghadirkan berbagai promo eksklusif selama pameran, termasuk penawaran bundling, diskon spesial, dan hadiah langsung yang semakin mendorong keputusan pembelian pengunjung.

Unitwo sukses debut di Event Mommy & Me 2026, seluruh produk sold out dalam tiga hari saja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Unitwo  Bisnis  promo  Pameran 
BERITA UNITWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp