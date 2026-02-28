Universitas Bakrie Fasilitasi Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu & IKU PT

jpnn.com, JAKARTA - Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas.

Sebab, berpengaruh langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pencapaian kinerja.

Hal itu disampaikan Henri saat Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator IKU Perguruan Tinggi di Universitas Bakrie, Jumat (27/2).

“Kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi bisa berkembang. IKU sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga PT bisa berfokus pada dampak” kata Dr. Henri.

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana, menyampaikan transformasi pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak berhenti pada kepatuhan administratif.

“Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata” ujarnya.

Dia menambahkan forum ini difokuskan untuk memperkuat praktik implementasi IKU PT berbasis dampak di tingkat institusi.

“Forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktik baik dalam implementasi IKU berbasis dampak” kata Prof. Sofia.