Universitas Bakrie & Pelita Jaya Sukses Melaksanakan Seleksi Beasiswa Basket 2026

jpnn.com, JAKARTA - Program Beasiswa Pelita Jaya menjadi bagian dari komitmen Universitas Bakrie dalam membuka jalur prestasi olahraga yang terukur.

Wakil Rektor II Universitas Bakrie, M. Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A., Ph.D., menyampaikan program itu sekaligus menjadi upaya untuk memperkuat pembinaan talenta muda lewat kolaborasi dengan klub profesional.

“Melalui skema ini, mahasiswa penerima beasiswa diharapkan dapat berkembang di lapangan tanpa mengabaikan capaian akademik,” ungkap Tri Andika, Minggu (15/2).

Seperti diketahui, Universitas Bakrie bersama Pelita Jaya Basketball menuntaskan rangkaian tes seleksi Beasiswa Prestasi Olahraga Basket (Beasiswa Pelita Jaya) yang berlangsung pada 14–15 Februari 2026 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Seleksi dilaksanakan untuk menjaring calon penerima beasiswa yang akan bergabung sebagai mahasiswa Universitas Bakrie melalui jalur prestasi olahraga.

Menurut Tri Andika, penilaian dilakukan melalui rangkaian uji kemampuan basket dan aspek pendukung lainnya, dengan keterlibatan tim penilai dari Universitas Bakrie dan Pelita Jaya.

Dia menjelaskan seleksi ini dirancang untuk memastikan program beasiswa berjalan dengan standar yang jelas, baik dari sisi pembinaan atlet maupun kesiapan akademik penerimanya.

“Kami menyelesaikan seleksi ini dengan fokus pada kesiapan kandidat untuk menjalani dua komitmen sekaligus akademik di kampus dan pembinaan basket yang disiplin” ujar Tri Andika.