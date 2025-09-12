Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Universitas Bhayangkara Resmikan Kampus Baru di Surabaya

Jumat, 12 September 2025 – 14:30 WIB
Universitas Bhayangkara Resmikan Kampus Baru di Surabaya - JPNN.COM
Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya meresmikan kampus barunya yang berlokasi di Jalan Lakasatri, Surabaya, pada Kamis (11/9). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya meresmikan kampus barunya yang berlokasi di Jalan Lakasatri, Surabaya, pada Kamis (11/9).

Gedung megah berlantai empat ini diresmikan secara langsung oleh Ketua Pengurus Yayasan Barata Bhakti (YBB), Irjen Pol (Purn) E. Winarto Hadi, yang hadir mewakili Ketua Pembina Yayasan, Prof. Chairudin Ismail.

Gedung baru tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang akademik, termasuk ruang kuliah, ruang pertemuan, dan ruang rektorat.

Peresmian ini merupakan bagian dari pengembangan kampus utama Ubhara Surabaya yang terletak di Jalan Ahmad Yani.

Dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan, Winarto menyampaikan harapannya bahwa kehadiran gedung baru ini akan meningkatkan minat calon mahasiswa.

"Kita berharap dengan penambahan gedung baru ini akan menambah minat mahasiswa untuk kuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya," kata Winarto.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kampus baru ini merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Seluruh biaya pembangunan disebut bersumber dari dana yang dikelola secara mandiri oleh universitas.

"Pembangunan kampus ini murni dari dana perolehan dari mahasiswa dan kami kembalikan lagi untuk fasilitas pendidikan untuk mahasiswa," tambah Winarto.

Peresmian kampus baru ini menandai komitmen Universitas Bhayangkara Surabaya dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dan modern.

