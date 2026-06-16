Universitas Binawan Buka Jalur Pendidikan & Karier ke Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Binawan berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui perluasan kerja sama internasional.

Wakil Rektor Tata Kelola, Sumber Daya dan Kemitraan Strategis Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan kali ini, kampus melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Eropa untuk peluang pendidikan, riset, dan pengembangan karier bagi mahasiswa.

“Kami berharap kemitraan kampus-kampus di Indonesia dengan kampus di Eropa mampu mendorong peningkatan kualitas SDM dan tenaga profesional Indonesia," kata Farouk, Selasa (16/6).

Dia mengatakan pendidikan tinggi perlu memberikan akses yang lebih luas bagi mahasiswa untuk berkembang dalam lingkungan global.

“Kami meyakini pendidikan tinggi mampu membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar, berkolaborasi, dan berkembang di lingkungan global,” kata Farouk.

Menurut dia, kemitraan internasional menjadi salah satu langkah untuk menghadirkan pengalaman pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan sekaligus meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di tingkat global.

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Dalam konteks tersebut, Universitas Binawan menandatangani kerja sama dengan IMC Krems University of Applied Sciences di Austria dan bbw Hochschule University of Applied Sciences di Jerman.

Kerja sama dengan IMC Krems tersebut fokus pada penguatan sektor kesehatan, khususnya pengembangan tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional.